Goldpreis legt deutlich zu und nähert sich Rekord - US-Zollpolitik treibt an

Goldforall schrieb 23.03.25, 08:30

Der Analyst erwartet einen Rückgang aus folgenden Gründen in 4-5 Jahren …. Nicht innerhalb .

1. er sieht die Unsicherheiten, die Gold stark gemacht hat,aus dem Markt weichen

2.geringere Inflation

3. steigende Zinsen

4. die Menschen verzichten aufgrund des Preises auf Goldschmuck

4. Industrievrbrauch sinkt - Ersatz durch andere Metalle

5. mehr Minen , erhöhte Produktion



Ja , die Welt ist total sicher geworden . Keine Kriege , keine Deglobalisierung , kein Wirtschaftskrieg , keine Zölle ….dank Trump sitzen die Mächtigen dieser Welt am Lagerfeuer und trinken gewaltfrei gepflückten Vanilletee 😂

Inflation geht gegen Null , Zölle gibt es nicht und die Wirtschaft wächst .

Schmuck wird sicherlich etwas weniger Gold verwenden … es wird häufiger 333 er verwendet . In den 80ern hatte ich auch einiges an 333er Gold. Die investmentnachfrage nach Gold wird aber weiter steigen und die Zentralbanken werden noch Jahre kaufen . Industrieverbrauch wird geringer ? Vielleicht ein wenig , wenn überhaupt möglich , jenseits der 5000 Dollar.

Mehr Minen ? Soso …. Na immerhin schreibt er auch, dass es bis zur Förderung 10 Jahre dauert . Erstmal haben wir das Peak gehabt und die Förderung wird sinken , bei steigender Nachfrage . Warten wir doch erstmal ab in was für einer Welt wir 2030 leben .

Aus meiner Sicht wird Gold sehr wahrscheinlich nicht mehr unter 2000 Dollar /Euro fallen . Eher wird das Fiatgeld weiterhin wertloser und Gold teurer . Die Welt wird instabiler und unsicherer, Krisenherde weltweit. Ich sehe keine Zeichen die auf Entspannung hinweisen .