Lösungen für betriebliche Elektromobilität und flexible Flotten (FOTO)

Hamburg/Düsseldorf (ots) - Die Mobilitätsbranche befindet sich im Umbruch -

getrieben durch Elektrifizierung, Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Fuhrparks zukunftssicher,

flexibel und nachhaltig auszurichten. Wie Firmen diese Transformation gestalten

können, zeigt Europcar auf Deutschlands größtem Fuhrpark-Event, "Flotte! Der

Branchentreff", am 26. und 27. März 2025 in Düsseldorf.



Christopher Alting, Director Fleet und Mitglied der Geschäftsleitung in

Deutschland, und Kent Hartstang, Manager E-Mobilität, gaben am 26. März im

Rahmen eines Fachvortrags Einblicke in Best Practices und Erfahrungswerte zur

Elektrifizierung von Fuhrparks.





Elektromobilität ohne Zwang - Unternehmen gezielt begleiten



Die Umstellung auf E-Mobilität ist für viele Fuhrparkverantwortliche eine

Herausforderung: Kostenfragen, Ladeinfrastruktur und interne Akzeptanz sind

entscheidende Faktoren. "Damit die gemeinsame Transformation gelingt, bauen wir

bei Europcar unsere interne Expertise, unser Serviceangebot und unsere

Flottenvielfalt kontinuierlich aus. Wir sind und bleiben ein verlässlicher

Partner und genießen den persönlichen Austausch auf der Messe", erklärt

Christopher Alting.



Europcar setzt auf praktische Erfahrungen statt reine Theorie



Mit Test- und Schulungsangeboten können Unternehmen ihre Mitarbeitenden gezielt

auf den Mobilitätswandel vorbereiten. Dafür hat Europcar z.B. EV-Events

etabliert. Das sind Veranstaltungen, bei denen Unternehmenskunden die

Möglichkeit haben, E-Fahrzeuge Probe zu fahren und selbst zu laden. Neben dem

neuen Wissen und den Möglichkeiten zum Networking steht dabei auch der Fahrspaß

im Vordergrund.



"Für viele Unternehmen ist der Wechsel zur Elektromobilität vergleichbar mit der

Umstellung von Fax auf E-Mail - eine große Veränderung, aber mit enormem Nutzen.

Wer einmal elektrisch gefahren ist, merkt schnell, dass es nicht nur

nachhaltiger, sondern oft auch komfortabler ist - und richtig Spaß machen kann",

so Alting. "Unser Tipp ist daher simpel: Einfach mal ausprobieren. Gerne mit

uns."



Experten-Austausch vor Ort: Besuchen Sie Europcar am Stand G07-G09



Besuchen Sie Europcar auf der "Flotte! Der Branchentreff 2025", um mehr über

E-Mobilität in Betrieben und flexible Mobilitätslösungen zu erfahren. Das

Europcar-Team steht Ihnen noch heute am 27. März 2025 an Stand G07-G09 in Halle

6 zur Verfügung.



Adresse: Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße, 40474 Düsseldorf



