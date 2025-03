ZenaTech unterzeichnet LOI hinsichtlich der Übernahme eines achten Landvermessungsunternehmens zur Förderung seines Drone-as-a-Service-Modells im US-Drohnenvermessungsmarkt

Vancouver, British Columbia, (27. März 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent – „LOI“) hinsichtlich der Übernahme eines achten Landvermessungsunternehmens in Arizona und damit die zweite LOI in Arizona unterzeichnet hat. Nach Abschluss würden diese Standorte als Sprungbrett für die weitere regionale Entwicklung im Südwesten der USA fungieren und zum nationalen DaaS-Geschäftsmodell des Unternehmens beitragen, das die Geschwindigkeit und Präzision der KI-Drohnenlösungen von ZenaDrone in einem bequemen Abonnement- oder Pay-per-Use-Modell für Gewerbe- und Regierungskunden bieten soll.

„Arizona ist für unsere US-Aktivitäten von strategischer Bedeutung, da sich dort der Sitz unserer Tochtergesellschaft ZenaDrone befindet und wir dort unsere zweite Produktionsstätte für Drohnen errichten werden. Unsere Vision für unsere Drone-as-a-Service-Sparte ist es, einen Anteil am Drohnenvermessungsmarkt zu erobern, der zweistellig wächst und bis 2033 ein Volumen von 2,5 Milliarden USD erreichen soll. Wir planen, unsere nationale Präsenz auszubauen, indem wir Produkte und Dienstleistungen von ZenaDrone für Landvermessungen und viele weitere Anwendungen anbieten“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.

Laut Fact.MR steht der globale Drohnenvermessungsmarkt vor einem beträchtlichen Wachstum und wird bis 2033 voraussichtlich einen Wert von über 8 Milliarden USD erreichen, wovon Nordamerika erwartungsgemäß 35 % ausmachen wird. Dieser Markt wächst mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 19 %, was von der steigenden Nachfrage seitens Branchen wie dem Bauwesen, der Landwirtschaft und der Infrastrukturentwicklung angetrieben wird. Landvermessungen machen 53 % des Drohnenvermessungsmarktes aus und finden vor allem in den Bereichen Immobilien, Stadtplanung, Umweltanwendungen und Infrastrukturprojekte Einsatz.