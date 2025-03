Orestone schließt Probenahmen auf dem Goldprojekt Francisca ab

27. März 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: O2R2) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Programm mit Probenahmen auf seinem Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta im Nordwesten des Landes, rund 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta, abgeschlossen hat. Orestone richtet sein Augenmerk auf eine Goldoxidlagerstätte, die im Tagebau erschlossen werden kann und sich für die Golderzgewinnung mittels Haufenlaugung eignet.

Insgesamt wurden 38 Kontrollproben entnommen: 20 Proben in der Goldzone South sowie 18 Proben in der Goldzone North und anderen Gebieten. Die Goldzone South ist eine stark alterierte Quarz-Trümmerzone, die sich über eine Streichlänge von 500 Metern und eine Mächtigkeit von 50 bis 100 Metern erstreckt. 11 der 20 Proben, die in der Zone South entnommen wurden, wiesen einen Wert von mehr als 6,0 g/t Gold und 8 Proben einen Wert zwischen 0,36 und 4,5 g/t Gold auf. In der Goldzone North, einer Quarz-Mangan-Trümmerzone, wurden 13 Proben entnommen, die bei der Analyse Werte von 0,01 bis 21,7 g/t Gold und im Durchschnitt 0,38 g/t Gold - ausschließlich der zwei hochgradigen Proben mit 9,4 und 21,7 g/t Gold - aufwiesen.

Die Probenahmen bestätigen die hochgradige Beschaffenheit der Goldzone South: 20 Proben lieferten einen Wert von 0,03 bis 33 g/t Gold bzw. 2,0 bis 160 g/t Silber, wobei der Durchschnittswert bei 5,78 g/t Gold und 29,2 g/t Silber liegt (die Goldgehalte wurden auf 10 g/t und die Silbergehalte auf 60 g/t gedeckelt) (die Karten können Sie in größerer Ansicht hier einsehen).

David Hottman, CEO von Orestone, erklärt: „Das Konzessionsgebiet Francisca erstreckt sich über ein robustes Goldsystem, das zu einem Zeitpunkt entdeckt wurde, als der Goldpreis auf einem historischen Tiefstand lag. Seit nun fast 20 Jahren wurden hier keine nennenswerten Arbeiten mehr absolviert. Die Ergebnisse des aktuellen Probenahmeprogramms entsprechen im Wesentlichen den Daten der historischen Arbeiten. Unser Ziel ist es, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann und für kostengünstige Goldgewinnungsmethoden mittels Haufenlaugung geeignet wäre. Weitere Informationen zu den Explorationsplänen werden in naher Zukunft veröffentlicht werden.“

