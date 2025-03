ENNOVI und AKM Meadville kooperieren bei der Verbesserung von CCS-Lösungen in Europa

SINGAPUR, 27. März 2025 /PRNewswire/ -- ENNOVI, ein Partner für Lösungen zur Mobilitätselektrifizierung, unterzeichnete eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit AKM Meadville, einem führenden Hersteller von substratähnlichen Leiterplatten (SLP), fortschrittlichen hochdichten Verbindungen (HDI), Starrflex-, Flex- und Flexbaugruppen (FPC und FPCA) mit Sitz in China. Diese strategische Partnerschaft, die sich auf Europa konzentriert, zielt darauf ab, das wachsende Geschäft von ENNOVI mit Zellkontaktierungssystemen (CCS) für EV-Akkus in Europa zu unterstützen und gleichzeitig AKM Meadville die Expansion in den europäischen Markt zu ermöglichen.

Durch die Nutzung der fortschrittlichen FPC-Fertigungskapazitäten von AKM Meadville wird ENNOVI die technologischen Vorteile und die Kostenwettbewerbsfähigkeit für seine CCS-Kunden in Europa, einem hart umkämpften Markt, effektiv verbessern.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, unseren CCS-Kunden innovative, wettbewerbsfähige Lösungen zu bieten", so Stefan Rustler, CEO von ENNOVI. „Durch die Integration der FPC-Expertise von AKM Meadville in unsere Lieferkette verbessern wir unsere Fähigkeit, die Anforderungen unserer europäischen Kunden zu erfüllen und auf dem CCS-Markt für mehr Effizienz und Wertschöpfung zu sorgen."

Diese Zusammenarbeit stellt die erste bedeutende Expansion von AKM Meadville außerhalb Chinas dar und konzentriert sich auf den Aufbau einer starken europäischen Präsenz. Diese Partnerschaft stärkt die europäische Präsenz von AKM Meadville und unterstützt die Qualitäts- und Innovationsziele von ENNOVI.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ENNOVI bei der Ausweitung unserer Aktivitäten in Europa", sagte C. W. Fong, CEO von AKM Meadville. „Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu liefern und das Wachstum in neuen Märkten zu fördern."

Die Partnerschaft zwischen ENNOVI und AKM Meadville unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für die Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der CCS-Branche. Da ENNOVI seine Fähigkeiten und seine Marktreichweite weiter ausbaut, wird diese Partnerschaft eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie spielen und Kunden und Stakeholdern einen erheblichen Mehrwert bieten.

Informationen zu ENNOVI:

ENNOVI entwirft und fertigt Produkte und Lösungen für elektrische Batterieplattformentwicklungen, Leistungskomponenten und Signalverbindungslösungen. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der elektromechanischen Technik und der hochpräzisen Fertigung arbeiten wir mit EV-OEMs und -Zulieferern zusammen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Als Mobility Electrification Solutions Partner beschleunigen wir den Prozess für unsere EV-Kunden, indem wir komplette End-to-End-Fertigungskapazitäten von Forschung und Entwicklung über Design und Werkzeugbau bis hin zur Produktion anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ennovi.com.

