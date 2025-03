DZ Bank hebt fairen Wert für Commerzbank auf 26 Euro - 'Kaufen'

Baffo schrieb 20.03.25, 18:14

Herr Orcel kann reden wie er will....es zählen nur die Fakten.Man hätte sich nicht die Mühe gemacht bei der EZB eine Minderheitsbeteiligung zu beantragen,

wenn man keine wirklichen Absichten für eine Übernahme hätte.Das Das ok der EZB nicht genügt sondern auch das Kartellamt zustimmen muss und sich

Zeit lässt,war von ihm nicht kalkuliert.Jetzt will er angeblich Zeit haben mit der Übernahme dabei würde er am liebsten in den Tisch beissen.Die Zeit läuft

ihm davon und er versucht mit negativen Äusserungen den Kurs in Zaum zu halten.