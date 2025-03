Bernstein belässt Stellantis auf 'Market-Perform'

DrPotovnik schrieb 23.03.25, 22:05

Ganz ruhig @ - nicht einfach so verdiente WO-User anfegen. Lass das mal.



Persönlich habe ich die letzte Woche erneut bei Stellantis nachgelegt (ca. 11,50).

Ich gehe davon aus, dass 2025 ein wenig besser wird wie 2024 - so dass man (beachte positiver Steuerbeitrag in 2024) mit einem ähnlichen Ergebnis bzw. Dividende für 2025 rechnen kann.



Allerdings haben 2 Faktoren meinen Blick aufs Stellantis Management getrübt:

1. Die Tatsache, dass man die Missstände in Nordamerika so spät gesehen hat und bei den Umsätzen mit am stärksten auf die Mütze bekommen hat - spricht nicht für erfolgreiches handeln des Managements

2. Die bequeme Finanzsituation (Nettoliquidität) ist mittlerweile dahin. Hier hat man sich immer wohltuend von anderen Autoherstellern abgehoben und eine gewissen Spielraum und Flexibilität.



Ich denke dass die Aktie in letzter Zeit zu stark eingebrochen ist - und von daher Aufholbedarf hat - allerdings hat das Management von Stellantis aufgrund der Punkte 1. und 2. in meinem Ansehen gelitten.



Uns allen alles Gute.