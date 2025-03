Deutsche Unternehmen müssen zwingend Resilienzstrategien entwickeln

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schwalbach (ots) -- Die Abhängigkeit von Hyperscalern wie Microsoft, Amazon, Alphabet & Coentwickelt sich zur Bedrohung für alle Branchen, so auch für dieEnergieversorgung- "Cloud first"- oder "Cloud only"-Strategien bergen neue Risiken, die bislangunterschätzt wurden- Die Entwicklung von Resilienzstrategien muss zur Agenda der Unternehmen allerBranchen gehören - Energieversorgungsunternehmen (EVU) gehören zur kritischenInfrastrukturIn aktuellen Debatten zur Verteidigung Europas wird bereits über den Kill Switchdiskutiert - einen in die Steuerungssoftware eingebauten Notausschalter in vonden USA gelieferten Waffensystemen, mit dem sich diese auf einen Schlaglahmlegen lassen. Doch nicht nur im Hinblick auf Verteidigungssysteme wächst dieSorge vor den Gefahren des umfangreichen Einsatzes US-amerikanischer Software.Deutsche und europäische Unternehmen und Verwaltungen sind durchweg von ihrabhängig, was sie in der aktuellen Situation vor unwägbare Herausforderungenstellt. "Seit seinem Amtsantritt vereint US-Präsident Donald Trump die CEOs dergroßen Tech-Konzerne hinter sich und übt Druck auf sie aus. Die wirtschaftlicheund politische Instrumentalisierung der Quasi-Digitalmonopole, etwa vonMicrosoft, Alphabet und Amazon, hat sich zu einem Szenario entwickelt, dasFirmen nicht länger verdrängen können", warnt Joachim Richter, Partner bei derauf Energieunternehmen spezialisierten Managementberatung AXXCON.Vor dem Kill Switch stehen zahlreiche Manipulations- undErpressungsmöglichkeitenKonkret fragen müssen sich die Firmen laut dem Energie- und IT-Experten, wasgeschieht, wenn US-amerikanische Software für europäische Firmenkundenmanipuliert wird, ihr Funktionsumfang eingeschränkt oder notwendigeSicherheitsupdates nicht mehr verfügbar sind? Oder wenn Unbefugte unbemerktZugriff auf sensible Betriebsdaten erhalten und Firmen dadurch erpressbarwerden? Ebenso bedrohlich: Auf Daten, die bei US-Cloud-Providern lagern, könntedie US-Regierung schon heute über den "Patriot Act" sogar völlig legalzugreifen, selbst wenn die Daten nicht in den USA gespeichert sind. Dr. BernardRichter, Geschäftsführer des auf resiliente Strategien spezialisiertenBeratungsunternehmens RCON erklärt: "Das Kill-Switch-Szenario, bei dem zentraleServices komplett abgeschaltet werden, steht nur an der Spitze einer langenReihe von Manipulationsmöglichkeiten, die deutsche und europäische Unternehmenempfindlich treffen können."Für Energieversorger als Betreiber kritischer Infrastrukturen sind dieseSzenarien besonders bedrohlich. So ist zwar momentan davon auszugehen, dass derBetrieb ihrer Kraftwerke und Netze nicht substanziell gestört werden kann, alle