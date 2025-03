RHÖN-KLINIKUM AG schließt Geschäftsjahr erneut erfolgreich ab - Veränderungen im Vorstand / CEO Prof. Kaltenbach scheidet planmäßig aus dem Vorstand aus (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 13,10 auf Tradegate (27. März 2025, 10:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,62 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 877,21 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Die RHÖN-KLINIKUM AG hat ihre Finanzziele wieprognostiziert erfüllt. Der Umsatz erhöhte sich um 131,6 Mio. Euro auf 1.595,6Mio. Euro (Vj. 1.464,0 Mio. Euro). Ursächlich dafür ist der Anstieg derPatientenzahlen und damit verbundenen Leistungen. Insgesamt wurden in denKliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns 912.965 Patienten(Vj. 881.775) ambulant und stationär behandelt, ein Plus von 3,5 Prozent. DerKonzerngewinn verbesserte sich um 5,0 Mio. Euro auf 45,2 Mio. Euro (Vj. 40,2Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuftsich auf 110,8 Mio. Euro (Vj. 105,9 Mio. Euro). Der Materialaufwand erhöhtesich, bedingt durch gestiegene Bezugspreise, auf 535,5 Mio. Euro (Vj. 488,5 Mio.Euro)."Die RHÖN-KLINIKUM AG hat in 2024 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr miteiner zufriedenstellenden Performance abgeschlossen. Umsatz und Ergebnis sind imdritten Jahr in Folge angestiegen, die prognostizierten Werte konnten erreichtwerden. Dies ist angesichts der Branchenentwicklung mehr als bemerkenswert, denndiese bewegt sich seit drei Jahren in genau umgekehrter Richtung", sagt Dr.Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG.Das Unternehmen hat sich intensiv auf die großen Herausforderungen der Brancheeingestellt und gleichzeitig auch antizipiert, wie es sich auf die neuenAnforderungen aufgrund der Reform mit ihrem Portfolio, den Strukturen undProzessen vorbereiten kann. Das ermöglicht, stabile Ergebnisse zuerwirtschaften.Nachhaltiges Handeln ist für die RHÖN-KLINIKUM AG eine Verpflichtung. Um diesemAnspruch gerecht zu werden, hat sich das Unternehmen nachhaltigkeitsbezogeneZiele gesetzt. Im Bereich Umwelt strebt RHÖN eine deutliche Reduzierung derCO2-Emissionen ihrer Gesundheitseinrichtungen (Scope 1 und 2) an. Auch dasAbfallaufkommen soll in Relation zur Patientenzahl verringert werden. Derzeitwird ein Übergangsplan für den Klimaschutz erarbeitet und in diesem Zusammenhangauch die Nachhaltigkeitsstrategie angepasst, die in den nächsten drei Jahrenfertiggestellt und verabschiedet werden soll. Darüber berichten wir ausführlichin unserem CSRD-Bericht, der 2024 erstmals nach den ESRS-Standards gemäß dereuropäischen CSRD-Richtlinie aufgestellt ist.Veränderung im VorstandDer Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG hat in enger Abstimmung mit Prof. Dr.Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, im Zuge dervoranschreitenden Konzernintegration in den Asklepios Konzern eine weiterestrategische Weichenstellung vorgenommen und beschlossen, den Vorstand derGesellschaft auf zwei Personen zu verkleinern. Vor diesem Hintergrund wird Prof.