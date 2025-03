KSB SE & Co KGaA Hohes Wachstumspotenzial und solide Finanzlage beim Pumpenhersteller Die KSB SE & Co KGaA zeigt beeindruckendes Wachstum: Mit einem Umsatzplus von 6,5% und einem EBT-Anstieg von 20% sendet der Pumpenspezialist starke Signale an den Markt. Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa sichern die Zukunft.