HSBC mit Horror-Kursziel für Tesla – "langsam oder stagnierend"

Trotz eines kurzen Börsenhochs bleibt die Stimmung rund um Tesla angespannt. Die Großbank HSBC hat nun ein besonders düsteres Szenario gezeichnet: Analyst Michael Tyndall senkt das Kursziel der Aktie von 165 auf nur noch 130 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Minus von mehr als 52 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Die Kritik geht tief ins operative Kerngeschäft. Tyndall sieht die Ursachen für Teslas Absatzprobleme nicht nur in den aktuellen Diskussionen um das Markenimage, sondern in strukturellen Schwächen, die schon länger bestehen. Vor allem in China leidet Tesla unter dem technologischen Rückstand seiner Modelle - etwa im Bereich der Fahrerassistenzsysteme.