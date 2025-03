Trump schockt Ölmarkt Brent Öl hängt am seidenen Faden. Ölpreis vor weiteren Abgaben Brent Öl notiert oberhalb von 70 US-Dollar. So weit, so gut. Das Unvermögen des Ölpreises, entscheidende Widerstände zu überwinden und so die Erholung voranzutreiben, mahnt jedoch nach wie vor zur Vorsicht.