HFCL stellt die optische Faser Eka auf der FTTH Conference 2025 vor und schafft neue Möglichkeiten für die Konnektivität europäischer Telekommunikationsunternehmen

Die optische Faser Eka von HFCL wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage nach zuverlässiger, skalierbarer und zukunftssicherer Breitbandinfrastruktur in FTTH-, Metro- und Langstreckennetzen zu erfüllen. Mit einer deutlich geringeren Dämpfung und einer Makrobiegeleistung, die den ITU-T G.657.A1-Standard übertrifft, sorgt Eka für minimale Signalverluste und eine außergewöhnliche Ausfallsicherheit. Dies ist entscheidend für den Einsatz mit hoher Dichte in Europas städtischen und ländlichen Gebieten. Diese Singlemode-Faser bietet geringere optische Verluste und höhere Übertragungsfähigkeiten über große Entfernungen, was sie zur idealen Wahl für Telekommunikationsunternehmen macht, die die Konnektivität auf der letzten Meile verbessern und die Einführung von 5G unterstützen wollen.

AMSTERDAM, 27. März 2025 /PRNewswire/ -- HFCL Limited (HFCL), ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationslösungen der nächsten Generation, stellte heute auf der FTTH Conference 2025 in Amsterdam seine bahnbrechende optische Faser Eka. Die gemeinsam mit europäischen Telekommunikationsunternehmen entwickelte Eka-Glasfaser von HFCL ist „Made in India" und stellt die Antwort auf Europas ländliche FTTH-Lücken, städtische Herausforderungen und 5G-Backhaul-Anforderungen dar. Sie verbindet das technologische Know-how Indiens mit den Prioritäten des Green Deal der EU, um die Konnektivität dort zukunftssicher zu machen, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Hauptmerkmale der optischen Faser Eka von HFCL:

ITU-T G.657.A1-konform : Lässt sich nahtlos in moderne Glasfaserinfrastrukturen integrieren.

: Lässt sich nahtlos in moderne Glasfaserinfrastrukturen integrieren. Signifikant verlustarme Dämpfung : Gewährleistet eine unübertroffene Signaleffizienz über große Entfernungen.

: Gewährleistet eine unübertroffene Signaleffizienz über große Entfernungen. Hervorragende Makro-Biegefestigkeit : Übertrifft die G.657.A1-Normen, perfekt für enge Kurven in dichten Installationen.

: Übertrifft die G.657.A1-Normen, perfekt für enge Kurven in dichten Installationen. Vielseitige Anwendungen: Optimiert für FTTH-, Metro- und Langstreckennetze zur Unterstützung von skalierbaren Hochgeschwindigkeitsverbindungen.

Harsh Pagay, Geschäftsführer - OF & OFC, HFCL, betonte die strategische Bedeutung von HFCL Eka – „Optische Fasern sind für uns nicht nur ein Produkt – es geht hierbei um eine Partnerschaft. In Europa, wo Telekommunikationsunternehmen ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele mit dringenden Anforderungen an hochskalierbare Netze in Einklang bringen müssen, engagieren wir uns für die gemeinsame Entwicklung von Lösungen wie Eka, die eine einfache Antwort auf komplexe Fragen bieten. Unsere Teams legen großen Wert auf eine intensive Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass jeder Einsatz mit den einzigartigen regulatorischen, ökologischen und leistungsbezogenen Prioritäten Europas in Einklang steht. Es geht nicht um den Verkauf von Glasfaser, sondern um den Aufbau einer Infrastruktur, die mit Ihren Gemeinschaften wächst."

Die Eka-Faser von HFCL unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und Umweltverträglichkeit und nutzt modernste Produktionsanlagen in Hyderabad, Goa, Chennai und Hosur. Die Anlagen produzieren hochwertige optische Fasern, darunter Glasfaserkabel mit verschiedenen Designs und optisches Zubehör für Rechenzentren. HFCL ist in mehr als 30 Ländern anerkannt und ein zuverlässiger Partner für Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen und Regierungen. Das Unternehmen liefert integrierte Lösungen, die durch robuste Forschungs- und Entwicklungszentren in Gurgaon, Bengaluru und Hyderabad unterstützt werden.

Die FTTH Conference 2025 in Amsterdam ist die perfekte Bühne für HFCL, um das Potenzial der Eka -Glasfaser zu präsentieren und die digitale Landschaft in Europa zu verändern. Die Teilnehmer sind eingeladen, den Stand von HFCL zu besuchen, um Eka zu erkunden, sich mit Branchenexperten auszutauschen und zu erfahren, wie diese innovative Glasfaserlösung die Zukunft der Konnektivität gestaltet.

