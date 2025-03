UPS droht Umsatzrückgang

Insgesamt blickt die UPS-Aktie seit dem Frühjahr 2009 auf einen weiter ungebrochenen Aufwärtstrend zurück, in der Spitze konnte das Wertpapier bis Anfang 2022 auf 233,72 US-Dollar bzw. um 495 Prozent an Wert zulegen. Seitdem herrscht ein untergeordneter Korrekturtrend, der aktuell in sein drittes Jahr geht. Die relative Schwäche des US-Marktes birgt zwar noch gewisse Rückfallrisiken für das Papier von UPS, dieses trifft aber schon bald auf seinen langfristigen Aufwärtstrend und eine wichtige Unterstützungszone aus den Jahren 2016 bis 2020. Solche historisch wichtige Stellen führen häufig zu einer Gegenreaktion, dies könnte in der Aktie des Paketzustellers schon bald in einem Trendwechsel münden und entsprechende Long-Chancen eröffnen.

Quartalszahlen am 29. April