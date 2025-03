BP verkauft Tankstellen-Geschäft in Österreich!

Der britische Energiekonzern BP zieht sich aus dem Einzelhandels- und Tankstellengeschäft in Österreich zurück. Im Rahmen seiner "Reset"-Strategie will der Konzern mehr als 260 Tankstellen, Elektrofahrzeug-Ladestationen sowie weitere Vermögenswerte an einen neuen Eigentümer veräußern. Diese Entscheidung ist Teil eines umfassenderen Plans, Kapital aus nicht-strategischen Geschäftsfeldern abzuziehen und sich stärker auf das Kerngeschäft mit fossilen Brennstoffen zu konzentrieren.

Verkaufsprozess bereits eingeleitet