AKTIE IM FOKUS Rational auf Tief seit August nach verhaltenem Ausblick Die Aktien von Rational sind am Donnerstag nach einem enttäuschenden Ausblick auf den tiefsten Stand seit August abgesackt. Am tiefsten Punkt kosteten die Papiere des Großküchenausstatters nur noch 756 Euro, was in der Spitze einem Abschlag von …