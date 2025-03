Börsen Update Europa - 27.03. - FTSE Athex 20 stark +1,93 %

Der TecDAX steht bei 3.674,93 PKT und verliert bisher -0,89 %.

Top-Werte: 1&1 +4,09 %, United Internet +3,95 %, Sartorius Vz. +1,36 %

Flop-Werte: Kontron -6,11 %, Formycon -4,83 %, Evotec -3,70 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.368,59 PKT und verliert bisher -0,37 %.

Top-Werte: Enel +2,41 %, Iberdrola +2,13 %, Vinci +1,19 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,45 %, Ferrari -1,92 %, Schneider Electric -1,79 %

Der ATX bewegt sich bei 4.250,63 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Immofinanz +1,82 %, Verbund Akt.(A) +1,18 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,91 %

Flop-Werte: voestalpine -3,41 %, Wienerberger -2,30 %, DO & CO -1,97 %

Der SMI steht aktuell (13:59:52) bei 12.810,89 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Alcon +1,69 %, Novartis +1,55 %, Geberit +0,78 %

Flop-Werte: ABB -50,77 %, UBS Group -3,60 %, Sika -3,30 %

Der CAC 40 steht bei 7.978,19 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: Teleperformance +2,16 %, Bouygues +2,15 %, Carrefour +1,96 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -3,44 %, Capgemini -2,54 %, Schneider Electric -1,79 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.556,17 PKT und verliert bisher -1,47 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +1,63 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,78 %, Telia Company +0,38 %

Flop-Werte: ABB -50,77 %, AstraZeneca -50,32 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -12,86 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.220,00 PKT und steigt um +1,93 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,13 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,52 %, Metlen Energy & Metals +1,22 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -51,51 %, Public Power -2,61 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,15 %