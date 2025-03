Kontron - Aktie im Rampenlicht - 27.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kontron in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,73 % bestehen.

Mit einer Performance von -6,11 % musste die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

Der Dax ist am Donnerstag weiter gesunken. Allerdings konnte er seine anfangs deutlicheren Verlusten angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Autozölle eindämmen: Um die Mittagszeit stand noch ein Minus von 0,93 Prozent auf …

Der österreichische Technologiekonzern Kontron will seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen. Vorgeschlagen würden 0,60 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Das sind zehn Cent mehr …

Die Aktien von Kontron haben am Donnerstag zu den größten Verlierern im schwachen Nebenwerte-Index SDax gezählt. Am späten Vormittag stand ein Minus von 4,8 Prozent auf 23,14 Euro zu Buche. Vergangene Woche hatten sich die Anteilseigner über ein …