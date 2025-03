Xella boekt aanzienlijke vooruitgang inzake vermindering van CO2-emissies, circulaire economie en veiligheid op het werk (FOTO)

Duisburg (ots) - Goed gepositioneerd voor duurzame groei met geoptimaliseerd

netwerk en verbeterde processen



Xella Group, een toonaangevende Europese leverancier van duurzame, efficiënte en

betaalbare muuroplossingen, heeft het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang

geboekt op het gebied van CO?-reductie, circulaire economie en

arbeidsveiligheid. Het bedrijf ligt op koers om zijn ambitieuze

duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te halen.



De marktgebaseerde scope 1- en 2CO?e emissies bij Xella zijn met 6,6 procent

gedaald. Deze afname is te danken aan de volledige jaarimpact van

energie-efficiëntieprojecten uit 2023 en de maatregelen die in 2024 zijn

doorgevoerd, terwijl de brutoproductie stabiel bleef. Als belangrijke mijlpaal

voltooide Xella de uitfasering van kolen met de definitieve installatie van drie

toekomstbestendige gasketels. Deze werken momenteel op gas en LPG, maar kunnen

ook op waterstof draaien. In totaal heeft Xella eind vorig jaar al ongeveer 30

procent van zijn 2030 scope 1 en 2 emissiedoelstelling bereikt. Dit is perfect

in lijn met de klimaatdoelstellingen(1) die extern zijn goedgekeurd door het

Science Based Targets Initiative (SBTi).







circulariteit. Het doel is om tegen 2030 geen reststoffen meer naar

stortplaatsen te sturen. In het afgelopen jaar is de hoeveelheid restanten van

de bouwproducten - Autoclaved Aerated Concrete (AAC) en Calcium Silicate Units

(CSU) - die naar stortplaatsen ging, met 46 procent gedaald ten opzichte van

2023.Xella blijft zijn recepten en waardeketen optimaliseren om de circulariteit

van zijn producten te verbeteren en zo het gebruik van nieuwe grondstoffen te

verminderen en secundaire materialen van recyclingbedrijven te verwerken. Een

van de initiatieven om dit te ondersteunen, is een aanzienlijke investering in

de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van restanten in belangrijke

productievestigingen. Daarnaast ontwikkelt Xella nieuwe producten op basis van

gebroken en gemalen cellenbeton, zowel grof als lichter materiaal.



Verder heeft Xella vastberaden en consequent gewerkt aan het versterken van de

veiligheidscultuur, wat heeft geleid tot een verdere daling van 20 procent in

het aantal ongevallen met verzuim ten opzichte van het vorige jaar. Als

onderdeel van deze transformatie heeft het bedrijf zijn trainingsprogramma's

uitgebreid en verbeterd om een veilige werkomgeving te waarborgen. Daarnaast

ligt Xella op schema om zijn doel te bereiken: een stijging van 58 procent in

