EnWave unterzeichnet Dienstleistungsrahmenvertrag und ersten Arbeitsauftrag mit BioTechnique LLC

Vancouver, BC, 27. März 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (“EnWave”, oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Firma BioTechnique, einem amerikanischen Auftragshersteller für den Pharmasektor, einen Dienstleistungsrahmenvertrag (die „Vereinbarung“) unterzeichnet hat. In dieser Vereinbarung sind die Rahmenbedingungen für die von BioTechnique durchzuführende laufende Evaluierung der von EnWave entwickelten Radiant Energy Vacuum-(„REV“)-Dehydratisierungstechnologie als geeigneten Ersatz für die Lyophilisation in der biopharmazeutischen Industrie festgelegt.

Die erste geplante Zusammenarbeit wird die kostenpflichtige Prüfung mehrerer Flüssigprodukte umfassen, die mit Hilfe von REV-Anlagen im Pilotmaßstab im Innovationszentrum von EnWave in Delta, British Columbia, in Fläschchen getrocknet werden sollen. Im Erfolgsfall könnte sich die Firma BioTechnique für den Erwerb einer eigenen REV-Anlage entscheiden, um damit die Leistungen für ihre Klientel, vornehmlich führende Pharmaunternehmen, direkt zu erbringen.

Über BioTechnique LLC

BioTechnique ist eine amerikanische Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionseinrichtung für den Pharmasektor, die den Bedarf an therapeutischen und hochwirksamen sterilen injizierbaren Produkten in flüssiger und lyophilisierter Form deckt. Die Abfülllinien von BioTechnique sind sowohl für klinische als auch für kommerzielle Chargen ausgelegt.

Die Mitarbeiter des Projektmanagements und der Kundendienst von BioTechnique arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen und erbringen Leistungen in den Bereichen Formulierung und Compounding, Qualitätskontrolle, temperaturgesteuerte Lagerung, Abfüllung und Finish sowie Lyophilisation für eine Vielzahl von injizierbaren Produkten.

Nähere Informationen über BioTechnique erhalten Sie unter www.biotechnique.com.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Seite 2 ► Seite 1 von 3