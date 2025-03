Wie standardisierte Pakete Unternehmen planbare Budgets ermöglichen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Warpe (ots) - Unvorhersehbare IT-Kosten und instabile Systeme stellen vieleUnternehmen vor enorme Herausforderungen. Es fehlen klare Strukturen undlangfristige Strategien, sodass ungeplante Ausgaben entstehen und die Effizienzleidet. Besonders problematisch: das Abrechnungsmodell vieler IT-Dienstleister,bei dem Unternehmen pro Stunde zahlen. Jörn Runge und Torben Runge, IT-Expertenund Geschäftsführer der TORUTEC GmbH, haben ein Modell entwickelt, das genaudiese Probleme löst. Durch proaktive Betreuung und transparente Pauschalpreisehelfen sie Unternehmen, IT-Ausfälle zu vermeiden und Budgets effizienteinzusetzen.Viele IT-Dienstleister setzen weiterhin auf das Modell "Zeit gegen Geld": Trittein Problem auf, wird es behoben und die geleisteten Stunden in Rechnunggestellt. Verträge beinhalten oft ein festes Stundenkontingent pro Monat, dasunabhängig von der tatsächlichen Nutzung abgerechnet wird. Ist das Kontingentaufgebraucht, entstehen zusätzliche Kosten. "Dieses Modell führt zu unsicherenIT-Kosten, da Unternehmen nicht wissen, wie viel sie über das Jahr hinweginvestieren müssen", erklärt Jörn Runge, Geschäftsführer der TORUTEC GmbH. Zudemerschwert es eine langfristige IT-Strategie: Ein Dienstleister, der pro Stundeabrechnet, hat keinen Anreiz, die IT möglichst stabil zu halten, da sein Umsatzvon der Anzahl der auftretenden Probleme abhängt.Hinzu kommt, dass IT-Ausfälle nicht nur Kosten durch die direkte Dienstleistungverursachen, sondern auch indirekte Verluste bedeuten. Fällt ein System aus,stehen Mitarbeitende still, Arbeitsprozesse verzögern sich und im schlimmstenFall entstehen Umsatzeinbußen. Viele Unternehmen sind sich dieser verstecktenKosten nicht bewusst, was die Problematik der unvorhersehbaren IT-Ausgabenweiter verstärkt.Eine Alternative: Planbare IT-Kosten mit PauschalmodellenUnternehmen benötigen eine transparente, kalkulierbare IT-Betreuung. Eine Lösungist ein Pauschalmodell: Statt nach Stunden wird eine feste Gebühr pro Nutzergezahlt, die alle notwendigen IT-Services abdeckt. Dies umfasst nicht nurSupport bei Störungen, sondern auch präventive Wartung und strategischeIT-Planung. "Mit diesem Modell ist der IT-Dienstleister daran interessiert, dieInfrastruktur möglichst stabil zu halten", betont Torben Runge, Geschäftspartnerbei TORUTEC. "Je weniger Probleme auftreten, desto geringer sein Aufwand - eineWin-Win-Situation für beide Seiten."Langfristig sinken nicht nur die direkten IT-Kosten, sondern auch die indirekten