Russischer Milliardär in Moskau festgenommen Ein Moskauer Gericht hat den russischen Unternehmer und Milliardär Wadim Moschkowitsch bis 25. Mai in Untersuchungshaft genommen. Dem Gründer des Agrarkonzers Rusagro werden Betrug in großem Ausmaß und Überschreitung von Kompetenzen vorgeworfen, wie …