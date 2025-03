Weniger Ziele von Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden

LEIPZIG/DRESDEN (dpa-AFX) - Von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden aus werden diesen Sommer weniger Ziele und Länder angeflogen als im Vorjahr. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, werden im neuen Sommerflugplan in Leipzig/Halle 29 Ziele in 13 Ländern angeboten. Im Vorjahr waren es 33 Ziele in 16 Ländern. Von Dresden aus geht es demnach zu 14 Zielen in sieben Ländern. Hier waren es im Vorjahr noch 22 in zwölf Ländern.

Ryanair und Lufthansa haben Verbindungen gestrichen