Europas Rüstungsboom bedroht: Verlieren Rheinmetall & Hensoldt jetzt Milliarden?

Während Länder wie Deutschland, Großbritannien und die gesamte EU ihre Verteidigungshaushalte massiv aufstocken, betonen Politiker und Industrievertreter, das Geld möglichst in Europa halten zu wollen. Doch die enge Verflechtung mit US-Konzernen und strategische Abhängigkeiten sprechen eine andere Sprache.

Tatsächlich dominieren US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, Raytheon oder Northrop Grumman seit Jahrzehnten große Teile der europäischen Lieferkette. Allein in den letzten Monaten erhielt Raytheon Aufträge im Wert von über einer Milliarde US-Dollar aus den Niederlanden und Rumänien. Interoperabilität mit NATO-Systemen, technische Standards und fehlende Kapazitäten in Europa erschweren eine vollständige Entkopplung zusätzlich.

"Ein Teil des Geldes wird also sicherlich an US-amerikanische Lieferanten gehen. Aber auf längere Sicht muss die europäische Verteidigung auf eigenen Füßen stehen, mit so wenig US-Beteiligung wie möglich", warnt Michael Witt vom King’s College London.

Besonders sensibel ist die Abhängigkeit im Bereich nuklearer Abschreckung. Das britische Atomprogramm Trident nutzt US-Raketen – ein Risiko, sagen Forscher von Chatham House. "Es scheint riskant, sich bei der Abschreckung weiterhin auf die USA zu verlassen."

Doch selbst wenn Europa unabhängiger werden wollte, fehlt es laut Thierry Wizman von Macquarie an Kapazitäten. "Es gibt einfach möglicherweise nicht die Kapazität, um zu verhindern, dass neue Sicherheitsbudgets amerikanische Unternehmen erreichen."

Zudem könnten US-Konzerne offensiv reagieren. Bill Farmer von der Investmentbank BGL glaubt, dass große Übernahmen folgen könnten. "US-Unternehmen werden ziemlich aggressiv sein, wenn es eine Möglichkeit gibt, in ein Unternehmen zu investieren oder einen Teil dieses Businesses herauszulösen, um Zugang zu diesem Markt zu erhalten."

So bleibt Europas Weg zur strategischen Autonomie also ein Kraftakt – bei dem Washington weiter mit am Tisch sitzt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





