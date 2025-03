Nach dem Zoll-Knall: Autowerte stürzen in den Keller

Die Aktie von General Motors fiel am Donnerstag im frühen Handel um etwa 7 Prozent, während Stellantis mehr als 2 Prozent verlor. Tesla hingegen lag leicht im Plus, während sich Ford Motor kaum veränderte.

"Tesla und Ford scheinen aufgrund der Standorte ihrer Montagewerke am besten vor den Zöllen geschützt zu sein, obwohl Ford eine gewisse zusätzliche Belastung durch importierte Motoren trägt", schreiben die Analysten der Deutschen Bank in einer Mitteilung vom Donnerstag. GM sei hingegen am stärksten von Mexiko abhängig.

Volkswagen, Mercedes-Benz Group und BMW haben in den letzten Monaten Gewinnwarnungen herausgegeben und dabei die wirtschaftliche Schwäche und die schleppende Nachfrage in China, dem größten Automarkt der Welt, als Grund angegeben.

Die Zölle betreffen importierte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie zentrale Autoteile wie Motoren und Getriebe, so das Weiße Haus in einem Informationsblatt.

Zölle machen Autos teurer

Die United Auto Workers (UAW) in den USA begrüßten jedoch die Ankündigung von Trump.

"Diese Zölle sind ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung für die Automobilarbeiter und die Arbeiterklasse im ganzen Land", erklärt UAW-Präsident Shawn Fain am Mittwoch. "Nun liegt es an den Automobilherstellern – von den Big Three bis hin zu Volkswagen und anderen – gute, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze in die USA zurückzubringen."

Ein Fahrzeug besteht aus Zehntausenden von Einzelteilen, von denen viele mehrfach die US-Grenzen überqueren, bevor das Endprodukt fertiggestellt ist.

Laut dem Daten- und Prognoseunternehmen S&P Global Mobility enthält ein Auto im Durchschnitt 20.000 Teile, die aus 50 bis 120 verschiedenen Ländern stammen können.

S&P Global Mobility berichtet zudem, dass 25 Automobilhersteller in Nordamerika täglich rund 63.900 leichte Pkw produzieren. Der Großteil davon – etwa 65 Prozent – wird in den USA montiert, gefolgt von 27 Prozent in Mexiko und 8 Prozent in Kanada.

Autozölle könnten Preise um bis zu 15.000 US-Dollar steigen lassen

Analysten von Goldman Sachs erklärten am Donnerstag, dass Trumps 25-prozentiger Zoll den Preis importierter Autos um 5.000 bis 15.000 US-Dollar erhöhen könnte. Sollte etwa die Hälfte der Teile eines in den USA gefertigten Autos aus dem Ausland stammen, könnte der Zoll die Kosten dieser Fahrzeuge um 3.000 bis 8.000 US-Dollar verteuern.

