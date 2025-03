Das umfassende Coaching der Vinnit-X GmbH (FOTO)

Wels (ots) - Mit Affiliate Marketing zur erfolgreichen Selbständigkeit - was für

viele nur ein Traum bleibt, wird für die Kunden der Vinnit-X GmbH wahr. Denn das

Unternehmen hilft Quereinsteigern dabei, in kurzer Zeit ein erfolgreiches

Online-Business aufzubauen. Wie die Zusammenarbeit abläuft und welche Erfolge

aus ihr hervorgehen, verrät Ognjen Bjelic, Experte bei Vinnit-X, in diesem

Artikel.



Viele Menschen gehen ihrem Job nicht aus Leidenschaft nach, sondern aus reiner

Notwendigkeit. Dabei macht sich bei den meisten von ihnen zunehmende

Unzufriedenheit breit: Sie leiden unter Abhängigkeit und fehlender

Selbstbestimmung und sind trotz Vollzeitarbeit weit von finanzieller Sicherheit

entfernt. So wünschen sich immer mehr Menschen eine Arbeit, in der sie ihr

eigener Chef sein, sich selbst verwirklichen und ein attraktives Nebeneinkommen

generieren können. Ein Online-Business mit geringen Einstiegshürden, wenig

Risiko und schnellen Erfolgen wäre perfekt - der reibungslose Einstieg gelingt

jedoch den wenigsten. "Die Chancen, als Quereinsteiger in der Online-Welt

erfolgreich neuzustarten, waren nie größer als heute", verrät Ognjen Bjelic,

Experte für Onboarding und Closer bei der Vinnit-X GmbH. "Wer aber glaubt, mit

einem schnellen Online-Kurs erfolgreich zu werden, wird scheitern."







um ein nachhaltiges Online-Business aufzubauen", fährt Ognjen Bjelic fort. "Mit

dem richtigen Partner an ihrer Seite vermeiden Anfänger nicht nur typische

Fehler, sondern bekommen auch die Möglichkeit, schnell, strukturiert und

erfolgreich ins Online-Business einzusteigen und es nachhaltig aufzubauen." Als

Closer ist er bei der Vinnit-X GmbH für die Einarbeitung neuer Partner und die

Unterstützung bestehender Partner im Vertrieb tätig. Neben der Durchführung von

Onboarding-Gesprächen und der Bereitstellung von Schulungsinhalten über eine

Schulungsplattform liegt sein Fokus auf der Entwicklung von Quereinsteigern, die

sich im Online-Bereich selbstständig machen möchten. Gemeinsam mit Patrick

Hofer, dem Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH, begleitet Ognjen Bjelic die Kunden

mit erprobten Strategien und persönlicher Unterstützung von den ersten Schritten

bis zum Erfolg im Affiliate Marketing.



Vinnit-X GmbH: Eine motivierende Kombination aus wertvollem Wissen und

persönlicher Unterstützung



Die Zusammenarbeit mit der Vinnit-X GmbH beginnt mit einem Informationsgespräch,

das dem Kunden einen umfassenden Überblick über das Unternehmen und sein breites

Produktportfolio verschafft. Im Kern geht es dabei um das Geschäftsmodell des

Affiliate Marketings: Durch die Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Denn neben dem nötigen Wissen braucht es vor allem Erfahrung und Unterstützung,um ein nachhaltiges Online-Business aufzubauen", fährt Ognjen Bjelic fort. "Mitdem richtigen Partner an ihrer Seite vermeiden Anfänger nicht nur typischeFehler, sondern bekommen auch die Möglichkeit, schnell, strukturiert underfolgreich ins Online-Business einzusteigen und es nachhaltig aufzubauen." AlsCloser ist er bei der Vinnit-X GmbH für die Einarbeitung neuer Partner und dieUnterstützung bestehender Partner im Vertrieb tätig. Neben der Durchführung vonOnboarding-Gesprächen und der Bereitstellung von Schulungsinhalten über eineSchulungsplattform liegt sein Fokus auf der Entwicklung von Quereinsteigern, diesich im Online-Bereich selbstständig machen möchten. Gemeinsam mit PatrickHofer, dem Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH, begleitet Ognjen Bjelic die Kundenmit erprobten Strategien und persönlicher Unterstützung von den ersten Schrittenbis zum Erfolg im Affiliate Marketing.Vinnit-X GmbH: Eine motivierende Kombination aus wertvollem Wissen undpersönlicher UnterstützungDie Zusammenarbeit mit der Vinnit-X GmbH beginnt mit einem Informationsgespräch,das dem Kunden einen umfassenden Überblick über das Unternehmen und sein breitesProduktportfolio verschafft. Im Kern geht es dabei um das Geschäftsmodell desAffiliate Marketings: Durch die Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen