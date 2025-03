IFZA erneuert Partnerschaft beim BVMW Zukunftstag Mittelstand 2025 (FOTO)

Berlin/Dubai (ots) - IFZA stellt in Berlin die Geschäfts- und

Wirtschaftsmöglichkeiten der Vereinigten Arabischen Emirate vor, um die Handels-

und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den VAE und Deutschland weiter zu stärken.



Als Teil einer strategischen Initiative zur Stärkung der bilateralen

Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und

Deutschland setzt die International Free Zone Authority (IFZA) ihre erfolgreiche

Partnerschaft mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW)

fort. Zum zweiten Mal in Folge ist IFZA Hauptpartner des BVMW-Zukunftstags in

Berlin.







Der Mittelstand. BVMW schafft mit dem Zukunftstag eine zentrale Plattform fürden Austausch zwischen Wirtschaft und Politik. Hier werden die drängenden Themenunserer Zeit diskutiert und neue Perspektiven für eine zukunftsfähige Wirtschaftentwickelt. Am 9. April 2025 kommen in der STATION Berlin bis zu 8.000mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer unter dem Motto "Werte undWohlstand" mit Spitzenvertretern der künftigen Bundesregierung sowie führendenExpertinnen und Experten aus dem In- und Ausland zusammen.Die Kooperation steht im Einklang mit der Mission von IFZA, Dubai internationalals erstklassigen Standort für Unternehmen zu positionieren. Ziel ist es,nachhaltige Verbindungen zu schaffen und Unternehmern sowie Investoren neueglobale Geschäftschancen zu eröffnen. Die Zusammenarbeit mit dem BVMW ist einwichtiger Bestandteil der Strategie von IFZA zur Unterstützung der ehrgeizigenD33-Initiative der Regierung Dubais, die darauf abzielt, internationaleUnternehmen für die Stadt zu gewinnen und damit das wirtschaftliche Wachstum derStadt zu fördern.Jochen Knecht, CEO von IFZA , betont die Relevanz der Partnerschaft mit dem BVMWund beim Zukunftstag: "IFZA verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz inder Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft, und wir freuen uns, auch indiesem Jahr wieder Teil dieses wegweisenden Events zu sein. Wir sind überzeugt,dass die Geschäftswelt eine besondere Fähigkeit hat, Menschen zusammenzubringen.Unabhängig von unseren Unterschieden gibt es immer Gemeinsamkeiten, die durchZusammenarbeit gefestigt werden. Unsere Präsenz beim Zukunftstag unterstütztdeutsche Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion und stärkt zugleich dieWirtschaft der VAE durch die Förderung ausländischer Direktinvestitionen.""Als globaler Geschäftskatalysator verbindet IFZA Unternehmen und Geschäftsleuteaus aller Welt mit den VAE. Wir helfen ihnen, ihr Potenzial optimalauszuschöpfen, neue Möglichkeiten zu erschließen und nachhaltige wirtschaftlicheImpulse zu setzen", so Jochen Knecht weiter.