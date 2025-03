Good Cashmere Conference in Hamburg bringt globale Kaschmirindustrie zusammen, um Zukunft der Branche zu diskutieren (FOTO)

Hamburg (ots) - An zwei Tagen, vom 25. bis 26. März, brachte die diesjährige The

Good Cashmere Conference namhafte Expert*innen aus der globalen Kaschmir- und

Textilindustrie wie Marc O'Polo oder The White Company aus UK, Vertreter*innen

internationaler Organisationen darunter Vier Pfoten und Wissenschaftler in

Hamburg zusammen, um über die Zukunft nachhaltigen Kaschmirs zu diskutieren. Im

Zentrum der Veranstaltung in der Hansestadt: Innovative Technologien und

effiziente Maßnahmen zur Sicherung des Tierwohls, zum Erhalt der Biodiversität

und für Transparenz in der Lieferkette.



Dem Good Cashmere Standard© (GCS) kommt nach den Worten von Prof. Dr. Michael

Otto, Gründer der Aid by Trade Foundation (AbTF) und Ehrenvorsitzender des

Aufsichtsrats der Otto Group, eine bedeutende Rolle bei der Transformation der

Kaschmirindustrie zu: "Nachhaltigkeit ist eine Lizenz zum Handeln. The Good

Cashmere Standard ist nicht nur eine Reihe von Regeln und Kriterien, sondern

eine Verpflichtung für eine bessere Zukunft für die Kaschmirindustrie."

Entsprechend stellen innovative Technologien wie Virtual Reality,

wissenschaftlich fundierte und gemeinsam mit den Hirt*innen umgesetzte Maßnahmen

zum Schutz des Tierwohls sowie der Biodiversität, als auch transparente

Lieferketten die Leitthemen der Konferenz dar.







Kaschmirproduktion und transparente Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette ein -

und dies als inzwischen größter Standard mit anhaltendem Erfolg in Handel und

Produktion: Mehr als 50 internationale Modemarken und Unternehmen, darunter H&M,

Marc O'Polo, Boden oder The White Company, nutzen GCS-verifizierte

Kaschmirfasern. Von 2023 auf 2024 stieg die Zahl der gelabelten Textilien um 30

%.



Aber wie lässt sich das Tierwohl von Kaschmirziegen fördern? Was hat GCS auf

diesem Gebiet bereits erreicht? Internationale Tierwohlexperten betonen auf der

Konferenz die fundamentale Bedeutung positiver Erfahrungen im Rahmen von

Tierwohlkonzepten für eine artgerechte und wirtschaftlich erfolgreiche Haltung

von Ziegen. Dem Good Cashmere Standard© wird hierbei eine Vorreiterrolle sowie

eine wirkungsvolle Umsetzung auf den Farmen attestiert. Dafür übersetzt der

Standard wissenschaftliche Erkenntnisse in landwirtschaftliche Praxis und setzt

Trainings, digitale Lösungen und Modellfarmen als Pioniere für eine

verantwortliche Kaschmirproduktion ein. Laut den neuesten

GCS-Verifizierungsergebnissen werden die Kernindikatoren des Standards sowie

Umweltanforderungen zu 100 % erreicht - während soziale und Tierwohlaspekte

bereits Erfüllungsraten von über 90 % erreichen. Seite 2 ► Seite 1 von 3





