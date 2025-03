Dürr will trotz Gewinnrückgang stabile Dividende zahlen

Huta schrieb 13.03.25, 07:34

Guten Morgen!



Nach den Zahlen 2024 und der Prognose 2025 hat der Aktienkurs der Dürr ja ein bisschen den Rückwärtsgang eingelegt.

MMn ist das momentan auch gerechtfertigt. Ich bin von den Langfristaussichten des Unternehmens schon überzeugt, deshalb steige ich auch nicht aus. ABER die Margenentwicklung 2024 und auch die voraussichtliche Marge 2025 ist schon ziemlich schmal.



Dass HOMAG aktuell nicht gut läuft, war ja schon länger bekannt. Dürr hat da gemacht, was man machen konnte, um die Kosten zu senken und jetzt muss man auf ein Wiederanziehen der Nachfrage warten. Daraus kann man mMn schon ersehen, dass HOMAG ein eher zyklisches Unternehmen ist. Ganz so smooth wie der Bereich Automotive scheint die Holzindustrie nicht zu sein.



Was aber mMn aber noch enttäuschender ist, ist der sich eher schlecht laufende Bereich Automation. MMn ist dieser Bereich eigentlich ein grundsätzliches Gewinnerthema. Unternehmen, die ihre Produktion effizienter gestalten wollen, können mMn am Thema Automation nicht vorbei. Auch der Fachkräftemangel dürfte den Einsatz von automatisierten Verfahren beschleunigen.



Allerdings hat man mit BBS wohl aktuell die falschen Schwerpunkte gesetzt. Soweit ich das richtig verstanden habe, ist BBS stark vertreten im Bereich "Electric Vehicles" und der läuft in Deutschland als wichtigen Autoland noch nicht wirklich gut an. In der Telefonkonferenz würde sogar schon die Frage nach Firmenwertabschreibungsbedarf bei BBS gestellt. Diese wurde zwar verneint - aber ich denke, zufrieden wird man mit dem Zukauf bisher noch nicht sein.



Gleichzeitig - und auch das wurde auf der Telefonkonferenz kritisch hinterfragt - will man sich von dem gut laufenden Bereich Clean Tech trennen. Wenn man es also platt formuliert, tauscht man den Bereich gegen einen aktuell noch wenig erfolgreichen Bereich Industrieautomation.



Vor der Hand scheint das nicht wirklich schlau zu sein. MMn wird das Dürr-Management beweisen müssen, dass man die Marge im Bereich BBS deutlich angeben kann. Man glaubt bei Dürr immerhin ja, dass man die Marge (soweit ich das richtig verstanden habe - also ohne Gewähr) bis 2027 auf etwa 8% bringen zu können. Dafür müsste sich die im Bereich BBS aber deutlich bewegen (und natürlich auch die Konjunktur bei HOMAG mitspielen).



Ich persönlich würde Dürr daher aktuell keine großen Kurssprünge zutrauen. Dafür wäre mir die aktuelle Ergebnisqualität zu schlecht. Auf mittlere Sicht - falls es das Management tatsächlich schafft, die Marge Richtung 8% zu bringen, könnte das anders aussehen.



Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere.



Einen charmanten Tag noch allerseits.