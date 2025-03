Nowega nimmt ersten Abschnitt ihres Wasserstoffnetzes in Betrieb (FOTO)

Münster/Nordhorn (ots) - Mit 55 Kilometer Wasserstoffleitungen nimmt der

Fernleitungsnetzbetreiber Nowega GmbH den ersten Abschnitt seines

Wasserstoffnetzes in Betrieb. In Nordhorn wurde die Erstbefüllung der Leitung

zwischen Lingen und Bad Bentheim mit Wasserstoff gestartet. Der Abschnitt in

Südwestniedersachsen ist ein erster Teil des Wasserstoff-Kernnetzes und besteht

zu 95 Prozent aus bereits vorhandenen Leitungen, die auf den Transport von

Wasserstoff umgestellt werden. Als Teil des GET H2 Netzes wird die Umstellung

der Leitungen durch Mittel der Bundesregierung und des Landes Niedersachsen im

Rahmen der IPCEI-Förderung (Important Projects of Common European Interest)

unterstützt.



"Eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft gelingt nur, wenn wir die nötigen

Leitungen mit Blick auf das Wasserstoff-Kernnetz vor Ort umstellen und

errichten", sagte Frank Doods, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft,

Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Niedersachsen, bei der

Veranstaltung. "Heute ist ein besonderer Tag für den Wasserstoffhochlauf in

Niedersachsen und insbesondere für die Nowega GmbH, die sich mit diesem Projekt

auf den Weg in die Zukunft macht. Das zeigt: Es geht voran."







Anbindungsmöglichkeiten für Erzeuger und Nutzer von klimafreundlichem

Wasserstoff. "Mit der Inbetriebnahme stellen wir die ersten Transportkapazitäten

für die frühe Phase der Wasserstoffwirtschaft bereit", sagte

Nowega-Geschäftsführer Frank Heunemann. "Der Fokus auf die Nutzung bestehender

Leitungen zeigt, wie wir den Einstieg in den Transport von Wasserstoff

kosteneffizient und zügig umsetzen können."



Im ersten Schritt der Inbetriebnahme wird der Netzabschnitt mit insgesamt 28.500

Kubikmetern Wasserstoff befüllt und so auf ein Druckniveau von 3 bar gebracht.

"Das war in Summe eine hervorragende Arbeit des gesamten Projektteams. Jetzt

befüllen wir das System initial mit Wasserstoff und stellen bis Mitte April die

Betriebsbereitschaft her. Wenn das System auf Betriebsdruck gebracht ist, können

wir im Anschluss die ersten Transporte realisieren", erläuterte Dennis Hoeveler,

Bereichsleiter Technik bei Nowega. Die Erstbefüllung findet über per Trailer

angelieferten Wasserstoff statt.



Zentraler erster Anschlussnehmer des Wasserstoffnetzes der Nowega ist die 300 MW

Elektrolyseanlage der

Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbarem Strom aufnehmen soll. "Die

Befüllung des ersten Netzabschnitts von Nowega ist eine ausgezeichnete Nachricht

für RWE", sagte Sopna Sury, COO Hydrogen bei RWE Generation. "Denn damit wird Seite 2 ► Seite 1 von 2





