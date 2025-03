US-Börsen verringern Auftaktverluste - Dow dreht ins Plus

onlythebest schrieb gestern 17:47

Ich gehe davon aus die SPD setzt sich bei der Steuer durch.

Wie seht ihr die Aktienkultur in Deutschland von diesen Steuermassnahmen betroffen?

▶︎ Spitzensteuersatz: Soll von 42 auf 47 Prozent steigen! Er gilt aktuell ab 66.800 Euro/Jahr (brutto; alleinstehend), soll künftig ab 83.000 Euro gelten – also bei 12 Monatsgehältern ab 6900 Euro brutto!



▶︎ Reichensteuer: Soll von bisher 45 auf 49 Prozent angehoben werden (ab 278.000 Euro/Jahr brutto, alleinstehend).



▶︎ Zins- und Aktiensteuer: Die Abgeltungssteuer (Aktien-Gewinne und -Dividenden, Dividenden und Sparzinsen) soll von 25 auf 30 Prozent steigen!





▶︎ Finanztransaktionssteuer: Die Abgabe etwa auf internationale Börsengeschäfte soll wieder eingeführt werden – „in Abstimmung mit unseren europäischen Partnerländern“.



▶︎ Vermögensteuer: Auch diese Steuerart will die SPD wieder einführen – oder, wie es verbrämt heißt: „für große Vermögen revitalisieren“.



▶︎ Immobilien-Steuer: Die soll ausgeweitet werden, so die SPD! Wer eine nicht selbst genutzte Immobilie mit Gewinn verkauft, soll selbst nach Ablauf einer „Spekulationsfrist von 10 Jahren besteuert“ werden. Immobilie mit Gewinn verkauft, soll selbst nach Ablauf einer „Spekulationsfrist von 10 Jahren besteuert“ werden.