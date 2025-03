Tech-Crash voraus? KI-Hype könnte brutal enden, warnt Alibabas Chairman

Kurz zuvor hatte die von Alibaba unterstützte Ant Group verkündet, KI-Modelle mit in China entwickelten Chips rund 20 Prozent günstiger trainieren zu können – bei vergleichbarer Leistung zu Nvidias Chips. Auch Baidu-Chef Robin Li hatte bereits 2024 gewarnt, dass wahrscheinlich nur "1 Prozent der KI-Unternehmen einen enormen Wert schaffen" werde – der Rest drohe im Hype unterzugehen.

Auf einer Investorenkonferenz in Hongkong erklärte Tsai in dieser Woche, er sei "erstaunt" über das Ausmaß der Kapitalausgaben großer US-Technologiekonzerne im Bereich künstliche Intelligenz (KI) – insbesondere für Rechenzentren. Seine Äußerung nährt die Sorge vor einer KI-Ausgabenblase und wirft gleichzeitig geopolitische Schatten auf das Spannungsfeld zwischen den USA und China.

Analyst Jordan Klein von Mizuho erwartet künftig mehr kritische Töne aus China. "Vielleicht machen sich Tsai und Alibabas [Management] keine Sorgen, dass Alibaba selbst zu viel Geld für KI ausgibt oder zu viel in KI investiert, sondern nur, dass ihre Konkurrenten dies tun werden."

Er wies auch darauf hin, dass Tsais Mahnung im Widerspruch zu Alibabas eigener Ankündigung stehe, "in den nächsten drei Jahren mehr in Cloud und KI zu investieren als in den letzten 10 Jahren insgesamt".

Klein betonte zudem, wie auffällig die zeitliche Nähe zu Nvidias großer Entwicklerkonferenz GTC sei. "Weniger als eine Woche nach dem Ende der großen, aufsehenerregenden jährlichen GTC-Veranstaltung von Nvidia erhalten wir aus China wiederholt Schlagzeilen, die definitiv negative Schüsse gegen Nvidia und das gesamte KI-Investitionsnarrativ sind."

Tatsächlich kämpft Nvidia mit Kursrückgängen. Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch warnte Jim Cramer von CNBC, Nvidia habe zuletzt das "Todeskreuz" gebildet – ein Signal, das entsteht, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt. Das "Todeskreuz", so Cramer, "wird allgemein als eine schreckliche Entwicklung angesehen".

Hinzu kommen politische Risiken. Anleger beobachten die geplanten neuen US-Exportkontrollen für KI-Chips, die ab dem 13. Mai greifen sollen. Und US-Präsident Donald Trump könnte die Sanktionen noch verschärfen. Die Aktien von Chipherstellern bleiben daher volatil, getrieben von der Frage, ob der KI-Boom wirklich nachhaltig ist – oder nur der nächste Zyklus mit viel heißer Luft.

