ZDK fürchtet Konfliktspirale durch U.S. Autozölle

Berlin (ots) - Die Entscheidung von U.S. Präsident Donald Trump, Sonderzölle von

25 % auf alle nicht in den USA gefertigten Autos zu erheben, verletzt die

Grundprinzipien des regelbasierten Handels und erhöht die Gefahr eines für

Verbraucherinnen und Verbraucher schädlichen Handelskonflikts, warnt der

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).



"Zölle bergen die generelle Gefahr einer handelspolitischen Konfliktspirale, die

am Ende nur Verlierer kennt", erklärt ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn. "Die

Entscheidung des amerikanischen Präsidenten bedeutet eine weitere Eskalation in

bereits schwierigen handelspolitischen Zeiten. Die Gefahr, dass diese Maßnahme

wiederum von den europäischen Handelspartnern mit möglichen Gegenzöllen

beantwortet wird, ist durchaus hoch einzuschätzen", so Peckruhn, der auch

Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland ist.



Während die USA auf Fahrzeuge aus der EU nur 2,5 % Zoll erheben, verlangt die EU

Aufschläge von 10 % auf U.S.-Importe von Fahrzeugen, die neu oder jünger als 30

Jahre sind. Allerdings sind die U.S.-Zölle auf Pickups und leichte Nutzfahrzeuge

mit Aufschlägen zwischen 10 und 22 % abhängig von Fahrzeugtyp und Gewichtsklasse

höher.



Pressekontakt:



Andreas Cremer

Stellvertretender ZDK-Pressesprecher

Telefon 030/8172024-71

E-Mail mailto:cremer@kfzgewerbe.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6000307

OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.