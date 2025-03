Studie von Octopus Energy zeigt langfristige Kostenvorteile (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Wärmepumpen zahlen sich langfristig aus- Eine Wärmepumpe kann sich je nach System nach 5 bis 13 Jahren rechnen- Bürokratie und Steuern bremsen den Umstieg, Reformen sind nötigNachdem eine vorherige Untersuchung von Octopus Energy und dem Lehrstuhl fürGebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen University bereits aufzeigte, dassWärmepumpen in Deutschland aufgrund unterschiedlicher Anforderungen undVoraussetzungen erheblich teurer sind als in Großbritannien (https://octopusenergy.de/newsroom/waermepumpen-in-deutschland-fast-doppelt-so-teuer-wie-in-grossbritannien-studie-deckt-deutliche-preisunterschiede-auf) , nimmt der zweite Teilder umfassenden Wärmepumpen-Studie nun eine detaillierte ökonomischeGegenüberstellung von Wärmepumpen und Gasbrennwertkesseln vor. Die Ergebnisseverdeutlichen klar, dass die Wärmepumpe mit Förderung in allen untersuchtenFällen die kostengünstigere Option ist - unabhängig vom Baujahr des Hauses oderder Art der Heizkörper, sei es Radiatoren oder Fußbodenheizung. Bei Häusern mitbestehender Fußbodenheizung ist die Wärmepumpe im Preisszenario A (nach Prognos(https://www.prognos.com/sites/default/files/2023-05/Ergebnisdokumentation_Waermepumpe_aktualisiert_10032023.pdf) - es wurde das Preisszenario aus 2023genutzt), welches eine langfristige Reduktion des Strompreises bei steigendemGaspreis vorhersagt, auch ohne Förderung bei einer Fußbodenheizung langfristigdie kostengünstigere Option. Im alternativen Preisszenario B (dem eine Studieauf der Seite des BMWK (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/heizen-mit-65-prozent-erneuerbaren-energien.pdf?__blob=publicationFile&v=8#%5B%7B%22num%22%3A433%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C46.845686%2C765.166817%2C0%5D) zugrundeliegt) hingegen, in welchem sowohl der Gas- als auch derStrompreis in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen, schneidet derGaskessel ohne Förderung besser ab. Die Studie basiert auf 32 detailliertenSimulationsrechnungen, die verschiedene Gebäudetypen, Heizsysteme und Standortein Deutschland berücksichtigen.Wirtschaftlichkeit von Heizsystemen im PraxistestIn der Untersuchung wurden zwei unterschiedliche Gebäudetypen mit Baujahrenzwischen 1919 und 1994 an zwei deutschen Standorten, Berchtesgaden und Potsdam,verglichen. Dabei wurden sowohl Wärmepumpen als auch Gasbrennwertkessel jeweilsin Kombination mit Radiatoren oder Fußbodenheizung betrachtet. Die Ergebnissezeigen, dass eine Wärmepumpe in Häusern mit bestehender Fußbodenheizung im