Brückner geht Partnerschaft mit Secomea ein, um seine Fernwartungskompetenz und die Cybersicherheit zu stärken

KOPENHAGEN, Dänemark, 27. März 2025 /PRNewswire/ -- Brückner Servtec, ein weltweit führender Anbieter von technischen Lösungen und digitalen Dienstleistungen für die Kunststoff- und Verpackungsindustrie, ist eine Partnerschaft mit Secomea eingegangen, um die Möglichkeiten für den sicheren Fernzugriff zu verbessern und die Cybersecurity in seinen internationalen Niederlassungen zu stärken. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Brückner Servtec für hervorragenden Service und betriebliche Effizienz.

Angesichts des wachsenden Bedarfs an effizienter Ferndiagnose und Maschinenunterstützung suchte Brückner Servtec nach einer Lösung, die sich nahtlos in die bestehenden Systeme einfügt und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.

Nach einer gründlichen Bewertung verschiedener Anbieter entschied sich Brückner für Secomea, da es die Integration in Azure B2C sowie ein direktes Tunneling vom Ticketingsystem ermöglicht und eine sichere, skalierbare Lösung für den Fernzugriff bietet.

„Bei Brückner sind wir bestrebt, unsere Serviceleistungen kontinuierlich zu verbessern und unseren Kunden die sichersten und effizientesten Lösungen anzubieten", sagte Sebastian Lange, Geschäftsführer von Brückner Servtec. „Secomea zeichnete sich durch seine umfassenden Integrationsfähigkeiten, seine Sicherheitsinfrastruktur in Schlüsselregionen und sein flexibles, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenes Preismodell aus. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Prozesse für Fernwartung-Services zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen."

Der Implementierungsprozess erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen den internen Teams von Brückner und den Lösungsarchitekten von Secomea, um sicherzustellen, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden. Trotz der komplexen Anforderungen an die Datenübertragung ist der Einsatz auf die besonderen betrieblichen Anforderungen von Brückner Servtec zugeschnitten.

„Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir den besten Service der Branche bieten", fügte Maria-Sofie Heitauer, Projektmanagerin für Digitalisierung, hinzu. „Mit der Lösung von Secomea verfolgen wir einen proaktiven Ansatz zur Verbesserung unseres Fernzugriff-Supports für unsere digitale Plattform Brückner ONE und stärken gleichzeitig die Cybersecurity in einer zunehmend digitalen Industrielandschaft."

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Brückner, Technologie wirksam einzusetzen, um Innovationen voranzutreiben und Kunden weltweit einen besseren Mehrwert zu bieten.

Informationen zu Brückner Servtec

Brückner Servtec ist der zuverlässige Servicepartner für die gesamte Lebensdauer von Folienreckanlagen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Service- und Modernisierungslösungen für Folienreckanlagen aller Art.

Informationen zu Secomea

Secomea ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den sicheren Fernzugriff, die es Industrieunternehmen ermöglichen, ihre Betriebsabläufe effizient und sicher zu verwalten. Secomea genießt das Vertrauen von Maschinenbauern und Herstellern und gewährleistet nahtlose, sichere und skalierbare Konnektivität.

