UBS stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 155 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch erwartet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen verhaltenen Geschäftsjahresauftakt des Baustoffkonzerns. Er verwies aber zugleich darauf, dass das erste Geschäftsquartal ein eher unwichtiger Teil des Jahres sei. In seinem Bewertungsmodell veränderte er die Maßstäbe für das Nordamerika-Geschäft nach unten und für die restlichen Regionen nach oben. Vor allem verwies er dabei auf das deutsche Infrastruktur-Programm./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 10:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 167,7EUR auf Tradegate (27. März 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gregor Kuglitsch

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 173

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m