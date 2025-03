FORCAM ENISCO und All for One kooperieren (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Böblingen/Filderstadt (ots) -





- Gebündelte Kompetenz für reibungslose End-to-End-Prozesse- FORCAM ENISCO auf der Hannover Messe am SAP-Stand (Halle 15 | Stand C19)Smart-Factory-Spezialist FORCAM ENISCO aus Böblingen hat mit der All for OneGroup SE (https://www.all-for-one.com/de/) eine strategische Partnerschaftvereinbart. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA als auch imSAP-Cloud-Business ist die All for One Group mit Sitz im baden-württembergischenFilderstadt der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa. Dank dergebündelten Kräfte entstehen durchgängige Prozesslandschaften, die Unternehmenhelfen, ihre Wertschöpfung zu steigern.Ziel der Kooperation ist es, fertigende Unternehmen auf dem Weg zu höhererWertschöpfung durch maßgeschneiderte und durchgängige IT-Architekturen mitSAP-Lösungen zu begleiten - vom Shopfloor bis zum Topfloor. Kunden profitierenvon einem umfassenden Leistungsportfolio bestehend aus Beratung, Begleitung undder Implementierung von Lösungen aus dem SAP-Universum, inklusive ManagedServices und Cloud-Lösungen.Michael Zitz, CEO und Vorstandssprecher von All for One: "Unternehmen brauchenreibungslose Prozessketten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. DiePartnerschaft mit FORCAM ENISCO - mit ihrem starken Fokus auf ManufacturingExecution Systems (MES) und SAP Digital Manufacturing - ermöglicht es uns,unsere Expertise für nahtlose End-to-End-Prozesse optimal zu ergänzen."Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von FORCAM ENISCO: "Daten sind das Fundamentaller digitalen Prozesse - von den Maschinen bis zu den Managementaufgaben. Mitder Kombination unserer Kompetenz für SAP Digital Manufacturing(https://forcam-enisco.net/uebersicht-sap-dm/) und der tiefgehendenSAP-Expertise von All for One bieten wir Unternehmen vollintegrierte Lösungen,welche ihre Produktionsprozesse nahtlos in durchgängigeEnd-to-End-Prozesslandschaften einbinden."Zwei Spezialisten für digitale Fertigung und SAP-TransformationBeide Unternehmen sind Spezialisten auf ihren Gebieten: FORCAM ENISCO bietetzertifizierte Teams für die cloudbasierte Shopfloor-Lösung SAP DigitalManufacturing. Zudem liefert FORCAM ENISCO die innovative "NextGen"-Lösung fürMaschinendatenerfassung AC4DC(https://forcam-enisco.net/ac4dc-shopfloor-connectivity/) .All for One ist ein führender internationaler IT-, Consulting- undService-Provider rund um SAP. Die knapp 3.000 Mitarbeitenden unterstützen mehrals 4.000 mittelständisch geprägte Kunden, darunter viele Familienunternehmen,