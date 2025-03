SS&C Technologies heißt den erfahrenen globalen Unternehmensführer Francesco Vanni d'Archirafi im Vorstand willkommen

WINDSOR, Conn., 27. März 2025 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Wahl von Francesco Vanni d'Archirafi zum neuen unabhängigen Mitglied des Vorstands bekannt. Francesco ist eine erfahrene globale Führungspersönlichkeit, die bei börsennotierten und privaten Finanzdienstleistungsunternehmen nachweislich Umsätze, Erträge und Shareholder Value strategisch gesteigert hat.

„Wir freuen uns, Francesco bei uns begrüßen zu dürfen", sagte Bill Stone, Vorsitzender und Geschäftsführer. „Francesco verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer globaler Unternehmen in leitenden Positionen und im Vorstand. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, M&A und Wertpapierdienstleistungen wird SS&C bei der Erreichung seiner strategischen Ziele unterstützen. Seine globale Expertise wird für die Steuerung der laufenden internationalen Expansion von SS&C von unschätzbarem Wert sein."