3 Dividendenaktien, die von Trumps Zöllen & Deutschlands Schulden profitieren

Donald Trump möchte mit hohen Importzöllen mehr Produktion in die USA locken, um so das hohe Außenhandelsdefizit des Landes zu reduzieren. Darunter leiden vor allem Unternehmen und Nationen, deren Bilanz aus Sicht der USA besonders negativ ausfällt. Doch da die Anhebungen zu abrupt und schnell erfolgen, führen die Maßnahmen zu Verwerfungen und könnten zu Wirtschaftsallianzen ohne Amerika führen. Gerät die US-Wirtschaft in eine Rezession, während die Steuern sinken, steigen die Landesschulden noch einmal deutlich.

Europa versucht hingegen, über hohe Staatsausgaben eine Wirtschaftswende herbeizuführen. Doch wenn sich die Rahmenbedingungen nicht grundsätzlich verbessern, könnten sie nur ein Strohfeuer entfachen, während die Schulden die Situation verschlechtern.