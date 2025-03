US-Gesundheitsministerium streicht Tausende Stellen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Gesundheitsministerium streicht unter seinem neuen Minister Robert F. Kennedy Jr. Tausende Stellen. Es handle sich um eine "Umstrukturierung", bei der zunächst 10.000 Vollzeitstellen gestrichen würden, teilte das Ministerium mit. Kritische Dienstleistungen würden nicht beeinträchtigt. Langfristig solle die Zahl der Vollzeitbeschäftigten von 82.000 auf 62.000 reduziert werden. Aktuell gebe es zahlreiche "redundante Einheiten". Die Streichungen seien gemeinsam mit Elon Musks Spargremium ausgearbeitet worden, hieß es.

Das US-Gesundheitsministerium ist für die öffentliche Gesundheit und soziale Dienste in den USA zuständig. Es überwacht zahlreiche untergeordnete Behörden wie die Gesundheitsbehörde CDC oder die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA. Medienberichten zufolge fallen dort nun Tausende Stellen weg. Minister Kennedy monierte in einem Video die Bürokratie und zu viele unterstellte Behörden. "Wir werden mehr mit weniger erreichen", kündigte er an. Das werde eine "schmerzhafte Phase" für das Ministerium, aber es ginge nun darum, Amerika wieder gesundzumachen.

US-Präsident Donald Trump will die Staatsausgaben massiv kürzen und hat Musk mit der Umsetzung beauftragt. Der Milliardär treibt den Umbau des Staatsapparats voran. Der US-Präsident hat ihm dafür weitreichende Befugnisse eingeräumt./nau/DP/men