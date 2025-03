R. Stahl: Spezialist für Explosionsschutz erwacht so langsam!

​Die R. Stahl AG mit Sitz in Waldenburg, Baden-Württemberg, ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen für den elektrischen Explosionsschutz. Das Unternehmen entwickelt und produziert Lösungen, die Menschen, Maschinen und Umwelt in explosionsgefährdeten Bereichen schützen.

Der Konzern bietet ein breites Produktspektrum zum Schutz an. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Schaltgeräte, Automatisierungslösungen und Überwachungssysteme, die in verschiedenen Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie im Maschinenbau eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern mit Tochtergesellschaften vertreten und betreibt Produktionsstätten in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Indien und den USA.