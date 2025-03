adesso - Aktie im Rampenlicht - 27.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von adesso einen Gewinn von +18,57 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

An den internationalen Börsen herrscht heute eine leichte Abwärtstendenz. Während einige Unternehmen mit beeindruckenden Gewinnen glänzen, müssen andere deutliche Verluste hinnehmen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer …

adesso SE's stellar 2024 performance, marked by a 14% sales surge to EUR 1.3 billion, sets the stage for continued success, driven by strategic financial improvements and sector-specific demand.