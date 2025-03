SAF-Holland will Geschäfte in kommenden fünf Jahren bedeutend ausbauen Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland strebt in den kommenden Jahren eine deutliche Ausweitung seiner Geschäfte an. Bis 2030 soll der Umsatz im Vergleich zu 2024 um über die Hälfte auf mehr als 3,0 Milliarden Euro zulegen, wie das SDax …