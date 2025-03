Leitindex ATX verliert leicht

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit Abschlägen beendet. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,33 Prozent auf 4.264,54 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen verbuchten klare Kursverluste.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die jüngsten US-Zolldrohungen von Donald Trump als Belastungsfaktor. Der US-Präsident kündigte 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte an und verschärft damit den Handelsstreit mit der Europäischen Union. Die hohen Zölle sollen am 2. April in Kraft treten, wie es aus dem Weißen Haus hieß.