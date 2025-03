Deutsche Bank bekommt neuen Finanzchef von Morgan Stanley

vicky112 schrieb 24.03.25, 19:09

Gerade Info neu rein auf "finanzen.net" heute 24.03.2025/17.16 Uhr. Die Deutsche Bank hat heute Montag erfolgreich AT1-Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,5 Mrd.€ am Markt untergebracht, diese mit jährlich zahlbaren fixen Zinskupons von 7,125% bis 04/2031. 2) Die Analystin Anke Reingen von der RBC Investmentbank/Canada hebt das Kursziel für die DB an von 22€ auf nun 26€. Morgan Stanley legte das Kursziel auch auf 26 € fest. Over Euch VG