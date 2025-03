SS&C Technologies heißt den erfahrenen globalen Unternehmensführer Francesco Vanni d'Archirafi im Vorstand willkommen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Windsor, Conn., 27. März 2025 (ots/PRNewswire) - SS&C Technologies Holdings,Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4392382-2&h=2435981916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4392382-2%26h%3D2173286207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssctech.com%252F%253Futm_campaign%253DSSC2025-Enterprise-Press-Release-0325%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_source%253Dprnews%2526utm_content%253DFrancesco-Vanni-DArchirafi%26a%3DSS%2526C%2BTechnologies%2BHoldings%252C%2BInc.&a=SS%26C+Technologies+Holdings%2C+Inc.) (Nasdaq: SSNC) gabheute die Wahl von Francesco Vanni d'Archirafi zum neuen unabhängigen Mitglieddes Vorstands bekannt. Francesco ist eine erfahrene globaleFührungspersönlichkeit, die bei börsennotierten und privatenFinanzdienstleistungsunternehmen nachweislich Umsätze, Erträge und ShareholderValue strategisch gesteigert hat."Wir freuen uns, Francesco bei uns begrüßen zu dürfen", sagte Bill Stone,Vorsitzender und Geschäftsführer. "Francesco verfügt über umfangreiche Erfahrungin der Leitung großer globaler Unternehmen in leitenden Positionen und imVorstand. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen,M&A und Wertpapierdienstleistungen wird SS&C bei der Erreichung seinerstrategischen Ziele unterstützen. Seine globale Expertise wird für die Steuerungder laufenden internationalen Expansion von SS&C von unschätzbarem Wert sein."Francesco ist der Vorstandsvorsitzende der Euroclear Holding und der EuroclearSA/NV. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender von Verti S.p.A. undVorstandsmitglied von Mapfre International S.A. und Mapfre S.A., wo er denVorsitz des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses innehat. Er hatte mehrereFührungspositionen bei Citi inne, darunter Geschäftsführer der GlobalTransaction Services und Geschäftsführer von Citi Holdings. Francesco waraußerdem Vorstandsmitglied der Banco Nacional De Mexico SA, der Private ExportFunding Corporation und der LCH Group Holdings Ltd. und war Vorsitzender derCitibank Europe plc und der Citi International plc.Zu seiner Ernennung sagte Francesco: "Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand vonSS&C beizutreten. SS&C genießt einen ausgezeichneten Ruf in Bezug aufInnovation, Exzellenz und Fokussierung. Ich freue mich darauf, zum weiterenWachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen."David Varsano, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Nominierungs- undGovernance-Ausschusses, fügte hinzu: "Als Mitglied des SS&C-Vorstands freue ichmich, Francesco in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrungin großen globalen Unternehmen und sein Engagement für die Verbesserung derFinanzwelt machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung. Ich bin überzeugt, dass