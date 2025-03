DeFi Technologies kündigt eine Aktionärsversammlung zur Erörterung der Finanzergebnisse für 2024 an

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Toronto, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) - (das " Unternehmen " oder " DeFiTechnologies ") ( CBOE CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391751-1&h=2603183273&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4391751-1%26h%3D12167689%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391751-1&h=586004104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4391751-1%26h%3D1677621642%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B) ) ( OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391751-1&h=2883964347&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4391751-1%26h%3D3936920237%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF) ), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei derKonvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralenFinanzen leistet (" DeFi "), gibt heute bekannt, dass es am Montag, den 31. März2025 um 12:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für seine Aktionäre durchführenwird, um seine Finanzergebnisse für den Dreimonats- und Zwölfmonatszeitraum biszum 31. Dezember 2024 zu erörtern.WICHTIG - Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:Datum: 31. März 2025Zeit: 12:00 Uhr Eastern TimeThema: DeFi Technologies Finanzdaten 2024Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Webinar:https://zoom.us/webinar/register/WN_YpQiKECZQGKQ51DjvovWjw (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391751-1&h=1820694900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4391751-1%26h%3D2564068056%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fzoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_YpQiKECZQGKQ51DjvovWjw%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fzoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_YpQiKECZQGKQ51DjvovWjw&a=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_YpQiKECZQGKQ51DjvovWjw)Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zurTeilnahme am Webinar.Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391751-1&h=2668918497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4391751-1%26h%3D2290124979%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Ddefi.tech&a=defi.tech .Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391751-1&h=2603183273&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3