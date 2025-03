EMX Royalty Partner Zijin Mining stellt Update hinsichtlich neuer Kupfer- und Goldentdeckung in Serbien bereit

Vancouver, British Columbia, 27. März 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Royalty-Partner in Timok, Serbien, Zijin Mining Group Co. Ltd. („Zijin“), am 23. März 2025 seine „Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024“ veröffentlicht hat. Dieser Bericht zeigte eine beträchtliche Steigerung der Kupfer- und Goldressourcen und -reserven in Cukaru Peki gegenüber den veröffentlichten Ergebnissen von 2023 auf. Im Bericht für 2024 wurde auch eine neue Explorationsentdeckung in Timok beschrieben, die Kupfer-Gold-Lagerstätte Malka Golaja (in früheren Veröffentlichungen auch als „Gebiet MG“ bezeichnet), die sich etwa 7 km südöstlich der Mine Cukaru Peki befindet. Zijin hat diese Erklärung in die Bekanntgabe der Jahresergebnisse von 2024 integriert: