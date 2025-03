Tineco erleichtert den Frühjahrsputz mit attraktiven Angeboten

Innovative Modelle für eine mühelose Reinigung

FLOOR ONE STRETCH S6 – Reinigung unter Möbeln leicht gemacht

Dank seines 180° Lay-flat Designs erreicht der FLOOR ONE STRETCH S6 flach geneigt eine Höhe von nur 13 cm und beseitigt unter nahezu jedem Sofa oder Regal selbst versteckter Staub restlos. Das FlashDry Selbstreinigungs- und Selbsttrocknungssystem sorgt mit 70℃ heißem Frischwasser für eine automatische Tiefenreinigung des Geräts in nur zwei Minuten, gefolgt von einer effizienten Trocknung bei 70℃ binnen 5 Minuten. So wird die Bildung von Gerüchen und Bakterien vermieden. Das 3-Kammer-Schmutzwasserabscheidungssystem gewährleistet eine konstante Reinigungsleistung, auch in flachem Zustand.

Der FLOOR ONE STRETCH S6 in Weiß ist um 33 Prozent reduziert und bei Amazon erhältlich.

FLOOR ONE S5 und FLOOR ONE S5 Extreme – Perfekte Kantenreinigung

Die Modelle FLOOR ONE S5 und FLOOR ONE S5 Extreme aus der S5er-Serie von Tineco bieten durch ihr spezielles Bürstenkopf-Designs eine effiziente Reinigung entlang von Sockelleisten und in unzugänglichen Winkeln. Die iLoop Sensortechnologie passt Wasserzufuhr und Saugkraft automatisch dem Verschmutzungsgrad an – zu erkennen am Farbwechsel zwischen rot und blau. Das integrierte Selbstreinigungssystem sorgt für eine hygienische Wartung – die Hände bleiben dabei stets sauber. Der FLOOR ONE S5 Extreme verfügt im Vergleich zum FLOOR ONE S5 zusätzlich über eine Trockensaugfunktion.