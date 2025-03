Stockholm Exergi baut eine der weltgrößten Anlagen zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre

Stockholm, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) - Stockholm Exergi gibt heute seine

Entscheidung zum Bau einer der weltweit größten Anlagen zur Abscheidung und

dauerhaften Speicherung von biogenem Kohlendioxid bekannt.



Die Investitionsentscheidung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Ermöglichung

einer dauerhaften Entfernung und soll Schweden und der EU helfen, ihre

langfristigen Klimaziele zu erreichen. Die Investition beläuft sich auf 13

Milliarden SEK. Mit dem Bau wird sofort begonnen, die Inbetriebnahme der Anlage

ist für 2028 geplant.





- Dies ist ein historischer Moment für Stockholm Exergi und für den grünenWandel. "Wir haben viele Jahre lang zielstrebig auf die Verwirklichung vonBio-CCS hingearbeitet, und die heutige Entscheidung bedeutet, dass wir nun diePlanungsphase hinter uns lassen und zur Tat schreiten. Damit übernehmen wirdie weltweite Führung in der Branche bei der permanenten CO?-Abscheidung",sagt Anders Egelrud, CEO von Stockholm Exergi.Die Entscheidung für die Investition wurde ermöglicht durch eine Kombination ausöffentlicher Unterstützung und dem Erwerb von negativen Emissionszertifikatendurch Unternehmen mit ehrgeizigen Klimazielen. Die Anlage wird im Energiehafenin der Nähe des Wärmekraftwerks Värtaverket in Stockholm gebaut. Nach ihrerFertigstellung wird sie jährlich 800.000 Tonnen CO? -mehr als die Emissionen desStockholmer Straßenverkehrs im gleichen Zeitraum - abscheiden und dauerhaftspeichern. Die Technologie zur CO?-Abscheidung wird bereits seit den 1970erJahren eingesetzt, und Stockholm Exergi betreibt seit 2019 eine Testanlage. DieSpeichermethode hat sich ebenfalls bewährt und wird genau überwacht, umsicherzustellen, dass das CO? dauerhaft im Gestein unter dem Meeresbodengespeichert wird, wo es mit der Zeit mineralisiert.- "Diese Investitionsentscheidung ist ein Meilenstein, der auf jahrelangemEngagement, Beharrlichkeit und Zusammenarbeit beruht. Herzlichen Glückwunschan das Team von Stockholm Exergi, dessen Engagement - zusammen mit dem unsererPartner - dieses bahnbrechende Projekt zur Realität werden ließ. Bio-CCS wirdeine entscheidende Rolle auf dem Weg zur Netto-Null spielen, und wir sindstolz darauf, eine Initiative von globaler Bedeutung zu unterstützen", sagtCarlo Maddalena, Senior Director bei APG und Vorsitzender von Ankhiale.Fast 120 Jahre nach der Einweihung des Wärmekraftwerks Värtaverket liefertStockholm Exergi weiterhin Wärme und Strom - und reduziert nun gleichzeitig dieCO?-Belastung der Atmosphäre.- Stockholm ist sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ein